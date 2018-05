Padova, 28 mag. (AdnKronos) – Dalle 14 i vigili del fuoco sono impegnati in via Buccia a Limena per l’incendio di un vasto impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda Elbi. Sul posto stanno operando 8 automezzi antincendio dei vigili del fuoco provenienti da Padova, Abano, Cittadella e Vicenza per un totale di 28 operatori, coadiuvati dal funzionario di turno. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

(Adnkronos)