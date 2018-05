Impeachment divide i 5 Stelle

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – L’impeachment divide il M5S. Vanno dritto, sulla messa in stato d’accusa del Presidente, Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi, compreso Alessandro Di Battista, che sul Colle picchia duro e stasera lo fara’, alla vigilia della partenza, dal salotto di Lilli Gruber su La7.

“Presenteremo lo Stato d’accusa appena i tempi tecnici lo consentiranno”, assicura, arrivando a Montecitorio, il deputato siciliano Manlio Di Stefano. Ma, al di la’ della compattezza apparente, nelle file del Movimento non mancano dubbi sulla mossa d’attacco dei vertici. Tant’e’ che, a quanto apprende l’Adnkronos, diversi parlamentari sarebbero pronti a chiedere in assemblea – che al momento non e’ stata ancora convocata – un cambio di rotta, invitando Di Maio a ripensarci.

“Stiamo calcando troppo la mano – dice un senatore chiedendo il riserbo – siamo in tantissimi a nutrire dubbi. Oltretutto, una decisione cosi’ importante andava condivisa, mentre, ma ormai e’ un classico, l’abbiamo appresa dai media. Savona, poi, era un nome della Lega, eppure noi siamo diventati piu’ realisti del Re: chiediamo noi l’impeachment per il Presidente e non lo fa Salvini, ma siamo pazzi? Oltretutto, Mattarella ha commesso delle forzature, ma non si configura certo un attentato alla Costituzione”. Dunque tra gli stessi 5 Stelle la linea dura non convince tutti.

(Adnkronos)