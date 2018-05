I dubbi del Pd

Governo





Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Una fuga in avanti, dobbiamo discutere e valutare se votare si’ alla fiducia a Cottarelli… Che facciamo lo sosteniamo solo noi?”. Dal fronte renziano arriva uno stop al reggente Maurizio Martina che stamattina, in una trasmissione, aveva risposto “voteremo si'” a chi gli chiedeva se il Pd avrebbe votato la fiducia al governo presieduto dall’ex commissario alla spending.

Se ne discutera’ domani nei gruppi. Alle 12 sono stati convocati i deputati dem e alle 15 i senatori. E non e’ escluso che venga convocata a breve una Direzione. “Massimo sostegno al presidente Mattarella, sostegno alla sua iniziativa ma la fiducia e’ da valutare”. Piuttosto il Pd sta gia’ ovviamente settandosi sulla campagna elettorale estiva.

“Gentiloni sara’ il nostro frontman”, dice un dirigente renziano. Quanto agli assetti, difficile che qualcosa cambi. Non c’e’ tempo per un congresso, solo per una campagna, che si preannuncia, durissima per i dem. Che pure confidano che le cose potrebbero andare meglio del 4 marzo: “Tanti dei nostri che hanno votato 5 Stelle e li hanno visti pronti ad andare con la Lega, potrebbero tornare indietro. Poi ci sara’ qualcuno che ci accusera’ di non aver provato a fare il governo con i 5 Stelle, certo. Ma l’aver tenuto la schiena dritta, visto tutto quello che e’ successo, potrebbe invece premiarci”.

