Governo: zoppas (confindustria veneto), paese ha bisogno di coesione e di una guida

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “Gli imprenditori del Veneto esprimono tutta la loro preoccupazione per quanto sta accadendo sul piano politico nazionale e sull’inedito conflitto istituzionale. Preoccupazione per la lacuna governativa che perdura da piu di 80 giorni, durante i quali non e stato possibile formare un Governo, in un momento in cui il Paese avrebbe maggiormente bisogno di coesione e di una guida”. Lo sottolinea il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas?

“Mantenendo la propria vocazione apartitica, Confindustria Veneto e costretta a rivolgere un accorato appello a tutte le forze politiche: le imprese e i cittadini hanno bisogno di un esecutivo che sia pienamente operativo, scongiuri l’aumento dell’Iva e tranquillizzi i mercati. Non solo. Le imprese e i cittadini hanno bisogno di provvedimenti costruttivi, espansivi e propulsivi in materia di fisco e lavoro. Pertanto, il nostro appello e forte e chiaro: in nome del bene collettivo, si faccia presto. Troppo tempo e gia stato perso”, conclude.

(Adnkronos)