Governo: zaia, ingiustificabile quanto successo

Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ ingiustificabile quanto e accaduto”. Cosi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia commenta gli ultimi sviluppi della vicenda relativa alla formazione del nuovo Governo. “Il presidente della Repubblica ha rivestito un ruolo da capo di una repubblica semipresidenziale o presidenziale, ma vorrei ricordare che noi siamo in una repubblica parlamentare ed e il Parlamento che vota la fiducia – polemizza – Non e il presidente a farlo” ha aggiunto Zaia, a margine di un sopralluogo a Ponte della Priula con l’amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani.

“Leggendo recenti dichiarazioni di Cottarelli, si capisce che forse qualche discorso con il Quirinale il presidente incaricato lo stava gia facendo, prova ne sia che e stato convocato dal Capo dello Stato”, sottolinea Zaia. Per il governatore del Veneto, poi “Lega, lo stop a Conte, quindi a Salvini e a Di Maio, era gia stato programmato”. “Incomprensibile”, per il governatore veneto, che “Si sia detto no al prof. Savona, che puo esibire “un curriculum eccezionale”.

(Adnkronos)