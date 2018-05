Governo: zaia, ingiustificabile quanto successo (2)

(AdnKronos) – “Savona – prosegue Zaia – aveva chiarito tutti i punti sull’Europa. Non abbiamo chiesto o preventivato di uscire dall’euro, abbiamo chiesto – sottolinea ancora Zaia – un’ Europa piu equa e piu forte. E penso che chiedere questo non sia la fine del mondo”. Quindi, rivolto ai giornalisti, Zaia ha aggiunto: “la verita e che Savona era solo il presupposto per far saltare il banco”.

Infine, Impeachment, Zaia ha risposto “Noi non ci occupiamo di questa partita”. “Vorrei ricordare – ha detto rivolto ai giornalisti – che l’impeachment e ben regolamentato e noi, comunque, abbiamo fretta di andare a votare, anzi vogliamo andarci subito. Questa, a me, sembra una partita in salita. La verita e che noi oggi sappiamo che chi e andato a votare non conta nulla”.

(Adnkronos)