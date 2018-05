Governo: zago (gruppo pro- gest), d’accordo con scelta mattarella

Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono d’accordo con la scelta di Mattarella. Il Capo dello Stato ha preso una posizione netta rispettando le prerogative che gli affida la Costituzione. Ritengo sia venuto incontro alle richieste dei due partiti della coalizione maggioranza – unione che mi e sempre parsa un po’ eccentrica – in tutti i modi possibili”. Cosi l’Ad del Gruppo Pro-Gest Bruno Zago sull’evoluzione della situazione politica.

“La priorita rimane quella di non mettere in ulteriore difficolta le finanze dell’Italia che certo non godono di buonissima salute. Non credo infatti che sia una cosa che possiamo permetterci, al momento. Allo stesso tempo vedo positivamente il ritorno al voto, nei modi e nei tempi che Mattarella prevedera, cosi da ridare la parola ai cittadini. Saranno quindi le scelte di ciascuno di noi – che mi auguro responsabili – a decidere la direzione da intraprendere a fronte tuttavia di una campagna elettorale che questa volta dovra essere chiara ed esplicita degli obiettivi e dei progetti che si vogliono attuare in Italia e in Europa.”, conclude.

(Adnkronos)