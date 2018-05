Governo: franceschi (grafica veneta), recuperare senso della misura

Padova, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Dopo i fatti di ieri: la rinuncia dell’ incaricato Conte, le parole del presidente della Repubblica, le reazioni di Di Maio, quelle di Salvini e la prospettiva di un ritorno veloce al voto, c’e sconcerto e sopratutto apprensione per quello che potra accadere: mai nella storia italiana si e vissuta una crisi cosi lunga e problematica da coinvolgere addirittura la piu alta carica dello Stato ‘. Cosi all’Adnkronos, Fabio Franceschi imprenditore veneto titolare di Grafica Veneta Spa all’indomani del fallimento dell’impresa per fare l’esecutivo a distanza di quasi tre mesi dal voto.

‘Mentre tutti si chiedono se Mattarella ha agito bene o male – continua – sarebbe il caso di fare un’altra domanda: come mai il leader della Lega ha voluto difendere fino alla rottura il professor Savona, conosciuto solo da qualche mese come e stato detto ieri, rinunciando alla sostituzione addirittura con il suo alter ego il fedelissimo Giorgetti ? Semplice, perche questo era il suo obiettivo, andare quanto prima alle urne per incassare il risultato elettorale e ripresentarsi da premier senza piu Di Maio tra i piedi”.

“Per questo non ha mai smesso di fare campagna elettorale, la cosa peraltro che gli riesce meglio, lanciando i soliti slogan e agitando le piazze. Inoltre – sottolinea Franceschi – registro una certa irriverenza verso le istituzioni come mi sembra completamente smarrito il ricordo delle prime lezioni di educazione civica che imponevano un certo rispetto per la Carta Costituzionale ‘.

‘Ora e stato incaricato Cottarelli – conclude – ma aldila di quello che riuscira a combinare, la cosa piu importante e recuperare il senso della misura e sentirsi comunque tutti responsabili del destino dell’Italia ‘.

(Adnkronos)