Governo: confindustria venezia, paese ha bisogno di soluzioni non di scontri tra istituzioni

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Avere un esecutivo oggi e fondamentale: il Paese ha bisogno di soluzioni e non di scontri tra istituzioni. Come imprenditori guardiamo con preoccupazione a questa situazione politica, consci del fatto che la legge elettorale attuale ha dimostrato che e molto difficile avere una maggioranza dopo l’esito del voto”. Lo sottolinea Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo

“I conflitti di natura politica non stanno facendo bene al nostro Paese e alla nostra immagine, anche in Europa. Su questo, anche se e vero che prima di tutto devono venire gli italiani, e altrettanto vero che l’Europa e fondamentale per il sistema produttivo italiano – avverte – Scontri istituzionali che palesano divisioni, che addirittura possano mettere in discussione il nostro Presidente della Repubblica, sono inaccettabili. Dobbiamo guardare al Paese in maniera responsabile; e arrivato il momento di tirare fuori l’orgoglio e di dimostrare, come e avvenuto in passato, che l’Italia e in grado di andare avanti con fierezza e senso di responsabilita”.

“Ulteriori frizioni e divisioni potrebbero alimentare nel sistema delle imprese nuove incertezze e bloccare in maniera definitiva anche quella fase virtuosa in cui le aziende italiane stanno tornando ad insediare le proprie attivita produttive nel nostro Paese. ‘, conclude il presidente di Confindustria Venezia Rovigo.

(Adnkronos)