Governo: cisl veneto, urge esecutivo che tuteli crescita economica e lavoro

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) – “L’Italia ed il Veneto hanno bisogno di un governo che garantisca nell’immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai settori e dalle aree dell’economia e del lavoro che hanno i loro punti di forza nell’export ma anche dalle aree sociali piu deboli”. Lo sottolinea Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto.

“Le istituzioni e le formazioni politiche devono farsi carico di scelte che non mettano in discussione la partecipazione del nostro Paese all’Unione Europea e alla moneta unica, senza pero rinunciare a sostenere in tutte le sedi le indispensabili riforme finalizzate a rafforzare l’Unione e a favorirne le politiche di crescita e per l’equita sociale – spiega – La crisi politico-istituzionale italiana, gia prevedibile con la bocciatura della riforma costituzionale, rischia oggi di avvilupparsi in una spirale pericolosissima nella quale viene messa in discussione anche l’azione del presidente della Repubblica quale garante ed arbitro istituzionale”.

“A tutte le forze politiche chiediamo quindi il massimo senso di responsabilita e di accantonare i propri particolari interessi sia elettorali che di rappresentanza – conclude – Al presidente Mattarella va la nostra totale solidarieta mentre condanniamo fermamente alcune espressioni polemiche e offensive rivolte nei suoi confronti.”

