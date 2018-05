Giovane calciatore accoltellato a morte

Sassari, 28 mag. Omicidio la notte scorsa a Sassari. Un ragazzo di 23 anni e’ stato accoltellato a morte al petto da un altro giovane dopo una lite per futili motivi. E’ accaduto intorno all’una in un circolo ricreativo vicino a un campo sortivo nella frazione di Ottava. La vittima Nicola Della Morte, era un giovane calciatore , originario di una piccolo centro della Valtellina in provincia di Sondrio ma residente a Sassari.

Da una prima ricostruzione sembra che l’omicida, un 25enne sassarese, attualmente ricercato dai carabinieri, immediatamente giunti sul posto, abbia infastidito un gruppo di amici, tra i quali vi erano la vittima e alcune ragazze. Il 23enne si sarebbe avvicinato per calmarlo ma per tutta risposta e’ stato colpito con un fendente al petto dal giovane, che poi e’ scappato. Per rintracciare l’omicida e’ in corso una maxi caccia all’uomo.

(Adnkronos)