Scuola: confartigianato, il 17,3% imprese veneto ospita studenti per alternanza (3)

(AdnKronos) – Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. ‘Due sono in particolare le criticita che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o e in formazione e contemporaneamente lavora, quota che e quasi un quarto del 14,6% rilevato nell’Unione europea. Nel confronto tra i principali paesi europei si raggiunge la quota massima del 22,4% in Germania, un Paese che ha un modello di lunga tradizione di formazione duale che integra il percorso formativo scolastico con quello svolto in impresa ‘.

‘In molti hanno parlato di modello tedesco, richiamandosi ad esso come ad un mantra ma se c’e una cosa che abbiamo imparato e che l’emulazione cieca dei modelli non conduce molto lontano. Per questo abbiamo deciso di tracciare la nostra strada. Si inserisce in questo scenario l’Accordo Interconfederale regionale ‘sulla promozione dell’alternanza scuola lavoro nelle imprese artigiane e nelle pmi del Veneto dello scorso 23 gennaio”, spiega.

(Adnkronos)