Salah, si teme rottura spalla

Calcio





Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Serata da incubo per Mohamed Salah. L’attaccante egiziano era il giocatore piu’ atteso, assieme a Cristiano Ronaldo, della finale Champions tra Real Madrid e Liverpool vinta dai blancos per 3-1. L’ex giocatore della Roma ha invece terminato anzitempo la sua gara uscendo tra le lacrime per infortunio dal campo al 31′ di gioco per un problema alla spalla.

Oltre alla beffa per non aver potuto dare il suo contributo ai ‘reds’ nella partita piu’ importante della stagione, Salah deve ora fare i conti con un infortunio la cui gravita’ potrebbe metterne in dubbio la partecipazione ai Mondiali di Russia che prendono avvio a meta’ giugno.

A lanciare l’allarme nella conferenza stampa post-gara e’ stato il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, che ha parlato di “infortunio serio”. Le analisi strumentali chiariranno l’entita’ dell’infortunio: si teme la rottura della spalla o della clavicola sinistra.

(Adnkronos)