Gp Monaco, Ricciardo trionfa

F1





Montecarlo, 27 mag. (AdnKronos) – Settima vittoria in carriera, la prima a Montecarlo, per Daniel Ricciardo che nel Gp di Monaco conquista il secondo successo stagionale in Formula 1 dopo il Gp di Cina. Il pilota australiano, a suo agio sul circuito cittadino monegasco, dove e’ partito dalla pole, conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

“Preparavo da due anni questa vittoria e finalmente il riscatto e’ arrivato” ha detto Ricciardo al traguardo. “Abbiamo avuto dei problemi, parecchio filo da torcere durante la gara: sentivo una perdita di potenza e a un certo punto ho creduto che la gara fosse finita, siamo arrivati al traguardo usando solo 6 marce”. Due anni fa Ricciardo arrivo’ secondo alle spalle di Hamilton per un problema durante il cambio gomme ai box. “Ho dovuto gestire tante cose ma vincere a Montecarlo e’ una grande sensazione, grazie a tutti”, conclude il pilota australiano al suo settimo successo in carriera in Formula Uno. A fargli i complimenti il pilota Mercedes Hamilton, arrivato terzo, che ha aggiunto: “Sarebbe stato bello arrivare secondo”.

(Adnkronos)