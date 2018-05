Governo: ciambetti (veneto), mi auguro possa sorprenderci

Venezia, mag. (AdnKronos) – “Mi auguro, per il bene di tutti, che il nuovo governo possa sorprenderci, dimostrando che esiste una via diversa e piu equa per la soluzione dei problemi della gente da quella che da anni ci stanno propinando elite fatte da uomini e donne senza volto e senza consenso”. E’ questo l’auspicio del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti (Lega) che all’Adnkronos spiega: “Non c’e solo il ristabilire un equita necessaria nel prelievo fiscale cosi come un giusto limite nell’eta pensionabile. Non si tratta solo di flat-tax e di revisione delle politiche pensionistiche: il vero grande nodo dell’Italia e il lavoro, la creazione di posti di lavoro pensando soprattutto ai giovani, valorizzando i nostri talenti e le nostre ricchezze”.

“Bisogna rimettere in circolo capitali e risorse, creando un circolo virtuoso in cui sia possibile recuperare gran parte dell’evasioni fiscale e avviare una politica progressiva di abbattimento del debito pubblico conciliando severi tagli alla spesa improduttiva e clientelare con l’incremento del gettito conseguente all’aumento della ricchezza diffusa sottolinea – Dopo anni e anni in cui le elite, per mantenere i loro privilegi, hanno abbattuto il welfare-state e ora di dare risposte concrete alla domanda sociale”.

“Non possiamo continuare a importare, attraverso un contrabbando istituzionalizzato, masse di disperati facendo scappare nel contempo i nostri migliori talenti costretti a emigrare per trovare lavoro mentre i loro coetanei finiscono in massa con l’essere disoccupati: senza lavoro e stabilita nessuno s’azzarda a metter su famiglia e senza famiglie non nascono figli e una societa muore. Senza lavoro non si mette su casa”, concinua.

