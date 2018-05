Governo: ciambetti (veneto), mi auguro possa sorprenderci (3)

(AdnKronos) – “Non mi illudo: e una svolta epocale e sono convinto che trovera forti resistenze, come in queste settimane forti resistenze hanno segnato il percorso della nascita del nuovo esecutivo con minacce piu o meno velate a partire dalle dichiarazioni delle Agenzie di rating internazionali, note per altro per la loro opacita, fino agli ammonimenti dei Commissari europei, notoriamente tesi a salvaguardare gli interessi delle elite e dunque ben lontani da una Europa dei popoli, autentica casa comune degli europei”, continua il presidente del Consiglio regionale del Veneto.

“Ma quella dell’autonomia e una strada fondamentale: il nuovo governo ci sostenga nel cammino verso l’autonomia, accompagnando la questione fino alle aule parlamentari, dove, io spero, deputati e senatori, al di la di schieramenti e diverse sensibilita politiche, scelgano di stare tutti, almeno su questa materia, dalla parte del popolo”, conclude.

(Adnkronos)