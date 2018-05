Editoria: al nord si legge di piu, in italia aumentano lettori e scrittori

Padova, mag. (AdnKronos) – Anche se il Veneto non compare tra le regioni d’Italia dove si legge di piu, e comunque al nord che si concentrano i lettori che, in base al rapporto dell’ Associazione Italiana Editori, sembrano preferire ancora il libro alle innovazioni tecnologiche. Nel dossier si evince anche che i romanzi sono i piu graditi a seguire avventura e gialli mentre la poesia interessa una piccola fetta di mercato.

Dall’alto delle oltre cento milioni di copie stampate ogni anno, Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta Spa, guarda a questi dati con fiducia avendo comunque intuito in tempi non sospetti un chiaro aumento delle piccole e medie case editrici nazionali che per sostenere gli autori ricorrono a minori tirature. ‘L’area digitale di nuova generazione – spiega Franceschi – permette di consegnare un prodotto finito di alta qualita commissionato spesso on line. Sostenere le opere prime di scrittori in erba – continua – e anche la nostra mission aziendale ‘.

“La tendenza e l’acquisto di tre volumi l’anno, solo il 14% ne compra uno al mese. Gli italiani che sfogliano capitoli e pagine sono 23 milioni – conclude Franceschi – tanti o pochi chissa. Quello che ci incoraggia e sapere che i Paesi meno sviluppati guardano a questa possibilita come ad un lusso, in questo senso i popoli dell’Africa, ad esempio, ci stanno dando molta soddisfazione. Dagli elenchi telefonici, ai dizionari medici fino alla scolastica stiamo ora recapitando vocabolari e collane di testi classici. ‘.

(Adnkronos)