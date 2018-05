Conte lascia

Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, “il quale sciogliendo la riserva ha rimesso l’incarico di formare il governo”. Lo ha comunicato Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale.

“Vi posso assicurare di aver profuso il massimo sforzo” ha detto Conte, ponendo “la massima attenzione per adempiere a questo compito”. “Posso assicurare -ha proseguito Conte- di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato”. Conte ha ringraziato Mattarella e i leader di M5S, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, per averlo indicato per formare “il governo del cambiamento”.

(Adnkronos)