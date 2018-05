Sequestra la ex, la uccide e si suicida

Pisa, 26 mag. – (AdnKronos) – Prima ha sparato alla sua ex fidanzata, poi si e’ ucciso. Questa mattina i corpi di due giovani, un ragazzo di 25 anni e la ex compagna, sono stati trovati a San Miniato (Pisa). Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha ucciso l’ex fidanzata sparandole con una pistola e poi si e’ tolto la vita. L’omicidio sarebbe avvenuto in un’abitazione a Prato intorno alle 5,30, ora in cui i vicini di casa hanno sentito degli spari e hanno allertato i carabinieri.

Poi il venticinquenne e’ salito in auto, portando con se anche il corpo della ragazza, e avrebbe raggiunto San Miniato, cittadina dove risiedeva, per suicidarsi.

(Adnkronos)