Scipione infiamma il weekend

(AdnKronos) – E’ arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscaldera’ l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel weekend il sole sara’ prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino.

Domenica il sole sara’ ancora prevalente, i temporali presenti sull’arco alpino, ma questa volta anche sull’appennino parmense e massese, e ancora possibili tra frusinate e aquilano. Le temperature saliranno costantemente con valori massimi tipicamente estivi: 31 C si registreranno a Firenze e Bolzano, 28-30 C su gran parte del Centro-Nord, in Puglia e in Sicilia.

“ll caldo non mollera’ la presa nemmeno con l’inizio della nuova settimana – avverte Antonio Sano’, direttore e fondatore del sito – sebbene sia previsto l’arrivo di una seria di fronti perturbati ricchi di temporali e grandinate che colpiranno dapprima il Nord e poi anche il Centro”.

