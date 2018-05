Aeroporti: save, al marco polo al via lavori per nuovo terminal area extra schengen (3)

(AdnKronos) – ‘La cerimonia odierna di posa della prima pietra del nuovo ampliamento del terminal passeggeri avviene in assoluta continuita con la fase conclusasi lo scorso giugno con l’inaugurazione della nuova infrastruttura landside ‘ – dichiara Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE – ‘I prossimi anni ci vedranno impegnati in importanti interventi che interesseranno le aree sia Schengen che extra Schengen del terminal e che, entro il 2030, porteranno la superficie complessiva dell’aerostazione a svilupparsi in oltre 180mila metri quadri ‘.

‘Il compito che ci siamo assegnati e estremamente impegnativo, anche in considerazione del fatto che cantieri e lavori sono necessariamente attivi in un contesto di ininterrotta operativita dello scalo ‘ – continua Marchi – ‘Nel contempo siamo consapevoli dell’eccezionale vitalita di questa stagione del Marco Polo e della centralita del nostro aeroporto per il sistema nazionale dei trasporti e per l’economia del nostro Paese ‘.

(Adnkronos)