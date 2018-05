Veneto: zaia, criterio residenza scelta di equita anche per immigrati regolari (2)

(AdnKronos) – “Secondo la Consulta – aggiunge il Presidente della Regione – la nostra legge contrasterebbe con il principio di uguaglianza. Ma allora pongo una questione: la residenza e un elemento concreto, e a nostro parere equo, per poter fare una scelta giusta, anche per tutti gli immigrati regolari, esclusivamente se non c’e posto per tutti. Ci troviamo in una regione dove, oltre ai veneti, sono ospitati e perfettamente integrati oltre 500 mila immigrati e oramai abbiamo a che fare con i figli dei figli di coloro che sono arrivati negli anni. Cittadini a tutti gli effetti, nuovi veneti, che si sono sforzati di integrarsi sul territorio, hanno investito risorse umane ed economiche, pagano le tasse. I diritti di queste migliaia e migliaia di persone, al pari di tutti i veneti, non sono un problema? Non devono essere una priorita?”.

“Ne prendo atto – conclude il Governatore – ma siamo di fronte a una ghettizzazione al contrario, dove l’ultimo arrivato puo superare la fila senza colpo ferire. Ipotesi che non esito a definire come profondamente ingiusta”.

