Veneto: unioncamere, crescita rallenta, pil 2018 a +1,7% (3)

(AdnKronos) – Il rallentamento del commercio estero e dovuto principalmente alla volatilita dei mercati finanziari, alle ‘guerre tariffarie ‘ e ai dazi tanto che il fatturato estero delle imprese manifatturiere si ferma ‘solo ‘ al +2,8%. Migliora pero il trend delle imprese propense a investire (+12,1%). Dopo anni di contrazioni, torna a crescere il reddito disponibile (+2,5% procapite pari a 20.500 euro). Sul fronte lavoro, secondo l’indagine Excelsior, i rapporti da avviare tra aprile e giugno 2018 saranno 141mila, il 35% destinato ai giovani.

“Le esportazioni restano la leva che fa guardare al futuro con fiducia ma, in un contesto di internazionalizzazione, non dobbiamo parlare solo di prodotto ma di sistema in cui vanno uniti diversi settori in un riposizionamento globale del Veneto – sottolinea Roberto Crosta, segretario generale Unioncamere del Veneto -. L’appello che rivolgiamo al nuovo Governo e di attivare politiche fiscali di sostegno continuando a credere nell’innovazione. Non chiediamo alcun assistenzialismo ma un maggior supporto visto che, da sempre, si dice che le imprese venete trainano l’economia del Paese”.

(Adnkronos)