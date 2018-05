Veneto: nordio, qualche sciagurato ci ha chiamato ubriaconi

Padova, 25 mag. (AdnKronos) – “L’imprenditoria veneta e stata spesso dipinta in termini negativi. I veneti sono stati definiti rapaci, interessati solo ‘ai schei’, qualche sciagurato ci ha chiamati anche ubriaconi. A tutto questo i veneti rispondono con i fatti, in questo caso, attraverso il Premio Campiello, patrocinando la cultura che e il sale della conoscenza, della vita ma anche dell’economia”. Lo ha detto l’ex procuratore di Venezia Carlo Nordio, Presidente della Giuria dei Letterati del premio campiello, oggi alla cerimonia al Bo per la selezione della Cinquina finalista del premio, facendo riferimento, ma senza nominarlo direttamente al fotografo Oliviero Toscani.

“Perche la cultura, intesa in tutte le sue sfaccettature, e un fondamentale elemento di arricchimento, su tutti i fronti, in tutti i campi. – ha detto l’ex magistrato – L’impronta etica che gli industriali del Veneto hanno voluto dare al Premio Campiello e un valore prezioso che non si ferma qui. Quella di oggi e infatti la cerimonia piu bella ma ci sono molte altre iniziative promosse dall’imprenditoria veneta dedicate all’eticita, alla trasparenza, alla legalita. Per concludere, questo premio e davvero un portatore dei valori di trasparenza, competenza, professionalita, aspetti irrinunciabili che spero vengano trasferiti alle intere istituzioni Italiane.”.

