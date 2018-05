Tavoli delle idee Padova Urbs picta

Ultimi giorni per iscriversi ai “Tavoli delle idee” per essere informati e partecipare con il proprio contributo alla candidatura Unesco Padova Urbs picta.

Questi i quattro temi d’approfondimento che saranno trattati durante gli incontri che si svolgeranno nei mesi di giugno e settembre: ricerca e conservazione, formazione ed educazione, comunicazione e promozione, fruizione e valorizzazione.

La presentazione dell’attivita’ avverra’ lunedi 28 maggio, alle ore 17.30, nella Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani, con interventi di Davide Banzato (direttore dei Musei Civici di Padova), Giorgio Andrian (consulente Unesco) e Patrizia Messina (Universita’ degli Studi di Padova) con la presenza dei rappresentanti del Comitato per la candidatura.

La partecipazione ai tavoli e' aperta a tutti, non solo per addetti ai lavori, ed e' ancora possibile iscriversi scaricando e compilando la scheda d'adesione dal sito padovacultura.it e inviandola via email a [email protected]

