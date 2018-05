SNAI – Serie A: effetto Ancelotti su Napoli. Record di punti a 2,30, cala la quota scudetto

(Milano, 24 maggio 2018) – Su SNAI una serie di giocate dedicate al nuovo tecnico: si va dal nuovo primato di punti in Serie A, appena migliorato da Sarri, alla prospettiva di un esonero entro il maggio 2019 – Intanto l’arrivo di Carletto per i quotisti ha avvicinato il sogno tricolore: il Napoli Campione d’Italia 2018/19 e’ passato da 6,00 a 4,00.

Milano, 24 maggio 2018 – Scudetto, record di punti, il sogno fantasmagorico del triplete: l’arrivo di Ancelotti al Napoli, oltre a scatenare entusiasmi e curiosita’, ha indotto i quotisti SNAI a confezionare una serie di quote ad hoc per punteggiare le ambizioni e i traguardi del nuovo tecnico azzurro. Sarri si e’ congedato con il record dei 91 punti in campionato, Ancelotti provera’ a batterlo: il nuovo primato si gioca a 2,30, l’ipotesi contraria e’ pero’ piu’ probabile e data a 1,55. Come ha fatto notare Sarri, i 91 punti raggiunti quest’anno dal Napoli avrebbero dato lo scudetto nelle tre stagioni precedenti. E allora e’ impossibile non parlare di tricolore: gli azzurri campioni d’Italia nel 2018/19 sono offerti a 4,00, alle spalle della Juve a 1,75, ma e’ significativo che la quota sia scesa di due punti con l’arrivo di Ancelotti. Il quale e’ peraltro un grande specialista delle coppe, il che autorizza a pensare in grande anche in chiave europea. Al riguardo, SNAI ha aperto la scommessa sul triplete, che realisticamente va considerato come qualcosa di piu’ di un sogno e per questo e’ posto alla quota fantascientifica di 575.

Divorzio a 7,50 – Ancelotti ha firmato un triennale, ma nel calcio non si sa mai: pronta la scommessa su un’interruzione del rapporto (esonero o dimissioni) prima della fine della prossima stagione. Improbabile, a giudicare dalle quote: un precoce divorzio e’ in lavagna a 7,50, la prosecuzione oltre il 26 maggio 2019 e’ ad appena 1,05. Si punta anche sull’eventualita’ di un’espulsione nel corso del campionato. Carletto e’ tecnico solitamente misurato, ma in 38 giornate puo’ capitare di cedere al nervosismo: un cartellino rosso si gioca a 1,70, il ‘percorso netto – sul piano disciplinare e’ a 2,00.

