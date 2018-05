Salvini: ‘Sono davvero arrabbiato’

Roma, 25 mag. – “Sono davvero arrabbiato”. E’ il commento lapidario postato su Facebook dal segretario della Lega Matteo Salvini. Molto probabile il riferimento al rebus della formazione del nuovo esecutivo, con il nodo del ministero dell’Economia ancora da sciogliere.

Il post di Salvini ha ricevuto il like di Luigi Di Maio. Fonti M5S fanno sapere che il capo politico M5S e il premier incaricato Giuseppe Conte sono compatti con la Lega sul nome di Paolo Savona per il Tesoro.

La formazione del governo appare di definizione piu’ problematica del previsto. Conte, dopo l’incontro di un’ora al Colle con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e’ impegnato in conversazioni telefoniche e contatti che, secondo quanto si apprende, potrebbero richiedere ancora tempo per arrivare alla definizione del puzzle di governo.

Nel rebus ministeriale lo scoglio piu’ grosso resta proprio la casella chiave di via XX settembre. Grillini e leghisti insistono sull’economista euroscettico per il dicastero ma sul suo nome e’ in corso un braccio di ferro. Salvini e’ stato chiaro: Savona e’ “il meglio”. E Di Maio si e’ allineato con il leader del Carroccio. Ma dal Quirinale e’ trapelata una forte preoccupazione per i diktat imposti dalle due forze politiche sui ministri.

Se il prof eurocritico non dovesse spuntarla, al suo posto sarebbe pronta una figura politica. Nei giorni scorsi sono salite le quote del vicesegretario leghista Giancarlo Giorgetti, ma il suo ruolo resta da definire, attualmente resta designato sottosegretario unico alla presidenza del Consiglio.

