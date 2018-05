Giovanissimi di AC di Piove di Sacco a Panama con Papa Francesco. Per non perdere l’opportunità di stare insieme ad altri giovani di tutto il mondo e abbassare il costo del viaggio gli issimi dell’ UP di Piove si sono proposti in Comune per animare i sabato pomeriggio di maggio i parchi cittadini. Il contributo che riceveranno servirà a sostenere parte delle spese della trasferta in America Centrale.

Leggi il servizio della Difesa del popolo

(Diocesi di Padova)