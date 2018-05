Napoli, cadavere di donna in mare

Napoli, 25 mag. Il corpo di una donna e’ stato avvistato in mare a Varcaturo al confine tra i comuni di Giugliano in Campania nel napoletano e Castel Volturno nel casertano. Il personale di salvataggio del lido Varca d’oro, confinante con la spiaggia libera all’altezza della quale e’ stato notato il corpo, e’ intervenuto per recuperarlo e riportarlo in battigia, chiamando l’ambulanza che e’ immediatamente giunta sul posto ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Sul posto e’ intervenuta sia la capitaneria di porto che polizia di stato e medico legale. La donna non e’ stata ancora identificata.

(Adnkronos)