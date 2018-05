Per il concerto di Vasco Rossi, in programma mercoledi 6 e giovedi 7 giugno allo stadio Euganeo, l’Amministrazione comunale, vista la grande affluenza prevista, ha predisposto una serie di provvedimenti per consentire al pubblico di raggiungere lo stadio.

