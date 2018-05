Miteni domanda il concordato

Trissino (Vicenza). Miteni s.p.a. ha presentato domanda concordato al tribunale del capoluogo berico.

I consulenti di Miteni nella procedura concorsuale sono l’avvocato Riccardo Canilli dello studio legale vicentino Favero Canilli e il dottore commercialista Riccardo Bonivento dell’omonimo studio padovano.

Secondo l’azienda: “In un contesto difficile ma di costante impegno in favore dello stabilimento, del lavoro e per le attività di bonifica, si è inserita la difficoltà di accesso al credito presso le banche del territorio preoccupate per la reputazione della società a seguito delle polemiche strumentali contro l’azienda”.

Nel 2009 il Gruppo internazionale chimico farmaceutico ICIG aveva acquisito Miteni da Mitsubishi, rilevando anche i debiti, la forza lavoro e gli oneri per l’attività di bonifica del territorio contaminato dai PFAS. Sul fronte della bonifica dei terreni contaminati, Miteni ha annunciato che manterrà il piano previsto: “nessun disimpegno ma anzi un’accelerazione per arrivare a determinare gli oneri da inserire nel piano che dovrà essere valutato nei prossimi mesi del tribunale di Vicenza nell’ambito del procedimento di concordato e che dovrà decidere sulla sua applicabilità.”

Miteni, guidata dall’amministratore delegato Antonio Nardone, è nata negli anni ‘60 come Rimar, un centro ricerche del gruppo Marzotto sui trattamenti chimici per i tessuti. Ribattezzata Miteni nel 1988, quando fu acquisita da una joint venture MItsubishi-Enichem, nel 1996 diventò di piena proprietà di Mitsubishi, fino al 2009 quando fu acquisita dal gruppo ICIG International Chemical Investors Group.

