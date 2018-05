Manifestazione regionale Cgil, Cisl e Uil – sabato 26 maggio

Sabato 26 maggio 2018, dalle ore 7:00 alle 14:00, i sindacati Cgil Veneto, Cisl Veneto e Uil Veneto organizzano una manifestazione che tratta il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In programma un corteo che da piazzale Stazione arriva in piazza Garibaldi, dove si tiene un comizio sul palco tra l’angolo di via San Fermo e via Garibaldi (davanti alla farmacia).

Programma manifestazione:

concentramento, alle ore 9:00, in piazzale Stazione;

percorso del corteo lungo viale Codalunga, piazzale Mazzini, via Giotto, via Matteotti, largo Europa, via Martiri della Liberta’, piazza Insurrezione, via E. Filiberto di Savoia fino ad arrivare in Piazza Garibaldi, per la conclusione prevista per le ore 13:30.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

