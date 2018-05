La ‘dottoressa Grey’ scippata a Firenze

Tv





Firenze, 25 mag. (AdnKronos) – L’attrice Ellen Pompeo, protagonista della serie ‘Grey’s Anatomy’ nella quale interpreta la dottoressa Meredith Grey, e’ stata scippata a Firenze. La star ha raccontato la disavventura dal proprio profilo Instagram, con un messaggio scritto in un mix di italiano, inglese e spagnolo. Pompeo, che ha ripetutamente ringraziato la polizia, ha spiegato che la borsa e’ stata recuperata. Lo scippatore e’ stato fotografato. “Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te. Non dimenticare che ho origini napoletane” si legge sul post.

