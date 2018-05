‘iPhone copiato’, Samsung dovra’ risarcire Apple

Roma, 25 mag. (AdnKronos/Dpa) – Samsung dovra’ pagare 539 milioni di dollari ad Apple per aver violato alcuni brevetti dell’iPhone. Lo ha stabilito la Corte Federale statunitense. La cifra stabilita dai giudici fa parte della maxi multa inflitta nel 2012 alla compagnia coreana, pari a 1,05 miliardi di dollari, e della quale 399 milioni sono in fase di revisione. Nel frattempo, pero’, i giudici hanno stabilito violazioni per altri 140 milioni di dollari, aggiunti al totale.

La causa intentata in piu’ Paesi dal colosso statunitense risale al 2011, quando la casa fondata da Steve Jobs accuso’ la rivale coreana di aver copiato il design dei suoi smartphone e dei tablet iPad. Quella negli Stati Uniti e’ l’ultima causa rimasta aperta.

(Adnkronos)