Governo: sindaco jesolo, si a cambio norme e politiche immigrazione

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Sul fatto che vadano cambiate politiche e norme sull’immigrazione, sono pienamente d’accordo. Per poter esprimere un giudizio di merito, e necessario vedere nel concreto cosa si vuole fare. Se Salvini su questo ha gia delle idee, le presenti”. Cosi il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, all’Adnkronos commenta il cambio di direzione sul fronte delle politiche per l’immigrazione annunciato dal leader del Carroccio, Matteo Salvini e che dovrebbero essere prese dal prossimo governo Lega-M5S.

“Credo si debba riconoscere che il fenomeno e certamente complesso ma deve anche essere governato diversamente da come fatto fino ad oggi. Su questo, l’Italia non puo fare da sola, visto che si trova a far parte di un’Unione Europea che spesso e volentieri, chiede, senza poi corrispondere – sottolinea il sindaco di Jesolo – Serve un’assunzione di responsabilita e un contributo da parte dei paesi europei, a partire da Germania e Francia, per affrontare piu incisivamente la situazione, pur consapevoli del fatto che parliamo di esseri umani, che hanno dei diritti e delle storie dietro di loro ‘.

(Adnkronos)