Este: “Cominciano i primi interventi anti zanzare 2018”

“Cominciano i primi interventi anti zanzare 2018”

Nell’ambito del Piano Comunale di intervento annuale di disinfestazione da zanzare (che prevede interventi antilarvali ed adulticidi) si informa che nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 maggio p.v., sarà effettuato il primo intervento adulticida nelle aree verdi comunali e nei viali alberati del centro abitato, dei quartieri e delle frazioni.



Si informa che i prodotti utilizzati non sono nocivi per la salute delle persone e degli animali; in ogni caso si suggerisce di adottare le seguenti cautele: tenere porte e finestre chiuse – togliere dai giardini giochi per bambini, panni stesi, cibo per animali, ecc., dalle ore 23:30 di martedì alle ore 06:00 di mercoledì.



Precisiamo che gli interventi del Comune nei luoghi pubblici non sono sufficienti per debellare le zanzare tigre, ma occorre l’impegno e il supporto da parte di tutti i cittadini che, attraverso alcune accortezze semplici e quotidiane, permettono di sconfiggere la diffusione di questi insetti.



La cittadinanza è invitata pertanto ad effettuare nelle proprie aree private, adeguati trattamenti di disinfestazione secondo i procedimenti descritti nel sito istituzionale e in quello dell’ULSS6 EUGANEA www.aulss6.veneto.it, per una più efficace lotta contro le zanzare, anche in considerazione dei recenti episodi del virus West Nile riscontrati a ridosso del nostro territorio”