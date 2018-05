Enel: e- distribuzione e imprese forestali triveneto insieme per la sicurezza

Belluno, 25 mag. (AdnKronos) – Obiettivo sicurezza totale: e questo l’impegno e-distribuzione, Consorzio Imprese Forestali del Triveneto e il Centro Formazione e Sicurezza di Sedico che organizzano il primo evento bellunese di formazione specificatamente dedicato alle imprese forestali e ai tecnici del settore sul tema degli interventi in prossimita di linee elettriche.

L’iniziativa punta a valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze acquisite dalla societa del Gruppo Enel condividendo metodologie e strumenti di lavoro adeguati a garantire al sicurezza dei lavoratori anche in presenza di linee in tensione con l’obiettivo di eliminare il rischio elettrico.

L’appuntamento e in programma il prossimo 1 giugno, a Sedico, e vedra anche la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Belluno, che ha patrocinato l’iniziativa accreditandola come utile per l’acquisizione dei crediti formativi, e del Centro Addestramento di e-distribuzione di Scorze.

(Adnkronos)