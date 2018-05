Enel: e- distribuzione e imprese forestali triveneto insieme per la sicurezza (2)

(AdnKronos) – La giornata, che vede in programma l’intervento di una serie di esperti in materia, rappresenta anche una occasione per mettere a punto criteri di intervento condivisi, confrontarsi sulle migliori pratiche e valutare un percorso di ulteriori iniziative che pongano il binomio ambiente – sicurezza al centro dei criteri di intervento e salvaguardia del territorio e degli impianti.

“Lavorare nel rispetto dell’ambiente – sottolinea Maurizio Iulita, responsabile della Zona di Belluno di e-distribuzione – ponendo la massima attenzione alla sicurezza delle persone, sviluppare e utilizzare tecnologie innovative finalizzate al miglioramento continuo della qualita del servizio e dell’eccellenza operativa, sono solo alcuni degli obiettivi su cui e per cui lavoriamo quotidianamente. Vogliamo infatti continuare – ha aggiunto Iulita – a sviluppare alleanze virtuose con tutti gli interlocutori del territorio nella convinzione che lavorando in chiave sostenibile si creino opportunita per tutto il territorio ‘.

Grazie all’appoggio di Confartigianato Imprese Belluno, Treviso e Vicenza sara inoltre promossa una sinergia tra le diverse Province del territorio per diffondere l’approfondimento delle regole finalizzate ad operare in sicurezza in prossimita delle linee elettriche.Nel Triveneto e-distribuzione gestisce quasi 100.000 chilometri di linee elettriche e poco meno di 50.000 snodi di rete che forniscono energia ad oltre 3.100.000 clienti.

(Adnkronos)