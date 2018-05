Costa Rica, italiano freddato in un agguato

Genova, 25 mag. (AdnKronos) – Un imprenditore genovese, Salvatore Ponzo, 36 anni, e’ stato ucciso in Costa Rica, in un agguato scattato davanti all’ambasciata italiana.

A quanto riporta ‘Il Secolo XIX’, l’uomo – che con la sua azienda ‘Tierra Nuestra Latina – esportava ananas e altri prodotti ortofrutticoli verso l’Europa – era insieme alla fidanzata ecuadoriana, Toaquiza Lopez, 26 anni, ferita e ora ricoverata in gravissime condizioni.

L’AGGUATO – I due avevano appena lasciato l’ambasciata italiana e si stavano avvicinando al loro pick-up parcheggiato li’ vicino quando, ha raccontato un testimone, “e’ comparsa una moto: sopra erano in due, il volto nascosto da un casco, uno ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, facendoli stramazzare a terra”.

CACCIA ALL’UOMO – L’omicidio e’ avvenuto l’altro ieri in tarda mattinata, nella zona di Los Yoses, Monte Local. Il responsabile della polizia Daniel Calderon ha spiegato che e’ in corso una massiccia caccia all’uomo e allo stato non e’ ancora chiaro il movente.

(Adnkronos)