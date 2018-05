Conte: ‘Oggi al Colle? Vediamo’

Governo





Roma, 25 mag. Prima l’incontro con Visco, poi Di Maio e Salvini e alla fine, forse, il Colle. Giornata ricca di appuntamenti quella del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte.

In mattinata ha visto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Il colloquio e’ durato un’ora e mezza: “Abbiamo parlato dello stato dell’economia italiana; doverosamente c’e’ stato un aggiornamento. Tutto qui” ha detto Conte, che e’ poi andato via in taxi, cosi’ come era arrivato. E ora il professore continua a dedicarsi alla composizione della squadra di governo.

AL COLLE – “Se oggi andro’ al Colle? Vediamo e lavoriamo” ha detto poi il presidente incaricato, rispondendo ai cronisti al suo arrivo a Montecitorio dove, come rivelato da fonti M5S, e’ previsto un incontro con il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini. Al vertice, risolutivo per la formazione del governo e la definizione della lista dei ministri, partecipano anche il capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti e Vincenzo Spadafora, uno dei piu’ stretti collaboratori di Di Maio.

GIURAMENTO – In serata dovrebbero poi chiudere la squadra e, sabato, Conte e i suoi ministri dovrebbero giurare al Quirinale, presumibilmente verso ora di pranzo. E’ questa la ‘tabella di marcia’ che arriva da autorevoli fonti parlamentari M5S, ottimiste sul timing delle prossime ore.

I MINISTRI – La squadra, viene spiegato, sarebbe gia’ ben definita, tutte le caselle al loro posto. Unico nodo sul tavolo il dicastero dell’Economia, con la Lega che, a detta dei 5 Stelle, non vuole cedere sul nome di Paolo Savona. Ma il problema, ragionano nel Movimento, e’ tra il Colle e il Carroccio e i Stelle non intendono fare pressing su Matteo Salvini riguardo all’economista anti-euro.

PRESSIONI – “Loro hanno accettato il nome di Conte – spiegano – noi non possiamo pretendere che facciano un passo indietro su Savona. Al limite e’ il Quirinale che puo’ forzare la mano, noi staremo al nostro posto”.

SPREAD – Intanto a Milano pesano le incertezze sul governo: Piazza Affari scambia negativa nelle prime battute della seduta, in controtendenza rispetto al resto d’Europa. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,34% appesantita dai titoli del comparto bancario e dalle utility, mentre lo spread Btp-Bund decennali supera quota 200 punti.

(Adnkronos)