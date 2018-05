Populus e PadovaFiere, in collaborazione con i principali soggetti Istituzionali e del Terzo Settore presenti nel territorio, invitano i media

venerdi 25 maggio 2018 – ore 12.00

Sala Consiglio – Fiera di Padova

alla presentazione della nuova edizione di Civitas che torna a Padova con un’edizione “numero zero” e dai contenuti spiccatamente convegnistici.

L’appuntamento e’ per l’8 e 9 giugno nel padiglione 11 di PadovaFiere, per dare voce e corpo a un patrimonio di idee e cultura “sociale” che non e’ piu’ esclusivo, ma inclusivo di un sentire che ha allargato i propri orizzonti.

Interverranno:

Marta Nalin, assessore al sociale del Comune di Padova;

Cristina Piva, assessore al volontariato del Comune di Padova;

Carlo Munari, presidente Populus;

Andrea Olivi, presidente GEO – PadovaFiere.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20180525/conferenza-stampa-civitas-percorsidibene