“Botteghe Padovane di Mestiere”, 25 borse lavoro per i nuovi artigiani

“Botteghe Padovane di Mestiere”e’ un progetto di utilita’ sociale che vede assieme le politiche del lavoro e le attivita’ economiche del Comune di Padova.

Grazie all’investimento di 54 mila euro dell’Amministrazione e ai 35 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio, attraverso il Fondo straordinario di solidarieta’ per il lavoro, saranno attivate 25 borse lavoro della durata di sei mesi per 500 euro mensili. Le borse verranno attivate all’interno di attivita’ artigianali (lavorazione metalli e pietre, abbigliamento su misura, riparazione biciclette ecc) e consentiranno da un lato di dare un sostegno economico e una formazione professionale ai borsisti, dall’altro di dare continuita’ ad attivita’ della tradizione artigiana assicurando anche un trasferimento di competenze tra generazioni.

Il progetto “Botteghe Padovane di Mestiere”a’ un progetto pensato e promosse dall’ufficio delle Politiche attive del lavoro del Comune di Padova in sinergia con il Fondo straordinario di solidarieta’ per il lavoro.

I borsisti dovranno essere residenti nel Comune di Padova, con un’eta’ tra i 18 e i 30 anni, disoccupati e inscritti al Centro per l’Impiego.

Oltre alle borse di 500 euro mensili il Comune mettera’ a disposizione un contributo per il tutoraggio alle imprese ospitanti. Il bando sara’ pubblicato entro un mese e sara’ pubblicizzato, oltre che sul sito del Comune di Padova, su quelli delle associazioni di categoria coinvolte e sui canali digitali del Centro per l’Impiego.

La valutazione delle domande e l’incrocio con le disponibilita’ delle attivita’ artigianali che aderiranno al progetto, avverra’ nelle settimane immediatamente successive, in modo da poter partire con gli inserimenti lavorativi gia’ dall’autunno.

“Questa e’ una prima concreta azione a sostegno dell’occupazione, in special modo giovanile – spiega l’assessora alle politiche attive del lavoro, Chiara Gallani – Significativa per la strada che indica. Abbiamo da un lato una citta’ con scuole professionali e artistiche di grande prestigio, come il Selvatico e il Ruzza ad esempio e dalle quali escono ragazzi appassionati e culturalmente formati che pero’ faticano a trovare una occupazione. Dall’altra esiste una ricca tradizione di mestieri artigiani, non solo artistici, che faticano a trovare chi possa portare avanti l’attivita’. L’obiettivo e’ favorire un incontro che puo’ essere positivo per entrambi. Se la risposta a questa prima proposta sara’ positiva, come crediamo, pensiamo di continuare con iniziative come questa” .

Attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, della Camera di Commercio e dell’associazione Antichi Mestieri l’obiettivo dell’Amministrazione comunale e’ quello di rendere piu’ incisivo l’intervento e integrarlo con il tessuto produttivo artigiano della citta’.

“Le conoscenze e le competenze dei nostri artigiani sono un tesoro che dobbiamo conservare perche’ rappresentano un patrimonio economico ed anche culturale per la nostra citta’ – sottolinea l’assessore alle attivita’ produttive, Antonio Bressa – Ma alla necessita’ di assicurare loro un futuro non sempre corrisponde un avvicinamento dei piu’ giovani alle arti artigianali e al loro apprendimento, nonostante possano offrire delle buone prospettive occupazionali. Per questo abbiamo messo in campo un importante intervento di sostegno occupazionale per avvicinare le generazioni, dare quindi l’occasione ai nostri giovani di imparare mestieri di qualita’ e ai nostri artigiani di far crescere la propria attivita’” .

