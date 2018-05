Banche: d’inca (m5s), abbiamo iniziato percorso che ci portera a un atto legislativo

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come primo incontro con i cittadini del suo mandato ha voluto parlare con i rappresentanti delle associazioni di persone che hanno subito la truffa delle banche negli ultimi anni. Conte ha voluto incontrare i rappresentanti dei cittadini finiti nel tritacarne del crac delle banche venete e delle quattro banche dell’Italia centrale – sottolinea il parlamentare veneto del Movimento 5 Stelle Federico D’Inca – per dare un segnale di cambiamento e di forte vicinanza a chi ha sofferto la truffa del risparmio”.

‘Ho lavorato insieme ad Alessio Villarosa e Daniele Pesco all’organizzazione di questo importante incontro per far si che vi fosse la conoscenza delle problematiche legate alle banche venete – ricorda D’Inca – il lungo colloquio dei rappresentanti dei truffati dalle banche con i gruppi parlamentari, seppur a tarda ora in una giornata molto importante come quella di ieri, ha il significato di una grandissima attenzione a questo disastro ‘.

