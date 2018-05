Armstrong e ZAFCO: il rinoceronte cavalca ancora in Europa

– Il fabbricante e distributore mondiale di pneumatici ZAFCO collabora ora con Van Den Ban, il fornitore totale di pneumatici europeo, per lanciare la prossima generazione di pneumatici Armstrong durante la fiera Tire Cologne 2018 in Germania.

Armstrong Tyre, fondata nel 1912 da George F. Armstrong in New Jersey, si e’ ripresa da un lungo periodo di letargo. Il tradizionale brand americano un tempo era un’azienda Fortune 500 conosciuta per i suoi punti di forza di qualita’ e prestazioni dei prodotti. “Vogliamo rimanere fedeli alla tradizione di maestria di Armstrong ed e’ per questo che abbiamo stabilito un nuovissimo stabilimento produttivo non cinese all’avanguardia, con i migliori macchinari tedeschi e giapponesi, per fabbricare prodotti di qualita’ per auto passeggeri, camion e bus di qualita’ superiore e al top. Ciascun singolo pneumatico che lascia la nostra fabbrica viene sottoposto a radiografia per assicurare la massima qualita’ “, spiega Zafar Hussain, Direttore esecutivo di ZAFCO.

La gamma di pneumatici estivi per auto passeggeri include tre battistrada: BLU-TRAC PC (passeggeri), BLU-TRAC HP (prestazione ultra elevata) e TRU-TRAC SU (SUV). Il nome TRU-TRAC e’ un omaggio al popolarissimo battistrada TRU TRAC di Armstrong del XX secolo.

La gamma per veicoli passeggeri e camion leggeri di Armstrong Tyre incorpora il ‘Programma di garanzia TUFF 360″, una garanzia completa ispirata dall’amata mascotte di Armstrong, TUFFY il Rinoceronte. Oltre a una competitiva garanzia del fabbricante, TUFF 360 offre anche una garanzia sull’usura del battistrada con chilometraggio fino a 75.000 km oltre a una garanzia di rimborso incondizionato entro 30 giorni.

L’obiettivo della partnership fra ZAFCO e Van Den Ban e’ combinare i loro esclusivi punti di forza come fabbricanti e distributori per portare gli pneumatici Armstrong in Europa.

“Con Armstrong aggiungiamo ulteriore valore al nostro portafoglio. E creiamo valore per i nostri clienti sulla base della tradizione e della continuita’ con il futuro e con un’ampia gamma e qualita’ ” aggiunge Frans van Lenten, direttore operativo di Van den Ban Group

Informazioni su ZAFCO

Fondato nel 1993, ZAFCO e’ un distributore leader nel mondo di pneumatici, batterie e lubrificanti con oltre 800 clienti in 83 paesi in tutto il mondo. I valori chiave dell’azienda sono la responsabilita’ sociale, la conservazione dell’ambiente, la salute e sicurezza dei propri dipendenti, associati e clienti.

