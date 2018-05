Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – Save, la societa che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, non partecipera alla gara per la privatizzazione dell’aeroporto di Trieste. Lo ha sottolineato, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del nuovo terminal per l’area extra Shengen a Venezia, il presidente del Enrico Marchi. “Non parteciperemo, non troviamo convenienti le condizioni economiche e di governance”, ha spiegato.

