Aeroporti: casellati, passare da concorrenza a sinergia strategia vincente

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) – “Vorrei sottolineare alcuni aspetti che ritengo sintomatici di un ambiente che sa lavorare in sinergia con le istituzioni, riesce ad accompagnare lo sviluppo anche attraverso intuizioni vincenti, si pone obiettivi ambiziosi che possono realmente innovare il tessuto produttivo dell’intero indotto”. Cosi la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti casellati oggi alla cerimonia per la posa della prima pietra del terminal dell’area extra Schengen dell’aeroporto Marco Polo di Venezia.

“Non e un caso, infatti, che il gruppo Save sia concretamente diventato, attraverso il Polo aeroportuale del Nord-Est, una realta di primo piano a livello europeo, anche grazie al coinvolgimento di altri strategici scali del territorio, come Treviso, Verona e Brescia – ha sottolineato la presidente del Senato – Passare dalla concorrenza alla sinergia si sta infatti dimostrando una chiave di volta vincente rispetto ad altre aree geografiche dove non si e registrata la stessa capacita di visione e lo stesso pragmatico approccio allo sviluppo”.

“Ritengo doveroso, in qualita di Presidente del Senato, evidenziare il ruolo che tutte le Istituzioni devono assumere rispetto allo sviluppo generale e sostenibile dei territori – ha continuato – Quest’area del Paese, da anni locomotiva produttiva e terra di innovazione e di sperimentazione industriale, ha scontato per troppi anni una mancanza di attenzioni adeguate da parte del pubblico, oggettivamente non all’altezza delle esigenze di un settore privato che ha invece dimostrato, anche in tempo di crisi, di saper “viaggiare” ad altissime velocita, nonostante alcune evidenti e non piu accettabili carenze infrastrutturali”.

