Aeroporti: casellati, passare da concorrenza a sinergia strategia vincente (2)

(AdnKronos) – “Da questo punto di vista apprezzo dunque gli sforzi che si stanno compiendo, anche per la loro programmazione negli anni. Solo chi riesce a mettere in campo strategie decennali puo, come in questo caso, decidere di anticipare alcuni lotti di intervento per non venir meno alle esigenze degli utenti. E puo farlo senza intaccare la fruibilita e senza dover improvvisare scelte dell’ultimo momento che, in genere, rischiano di trasformarsi nella classica Cattedrale nel deserto”, ha spiegato.

“Il nostro compito da domani dovra quindi essere quello di facilitare e accompagnare questi importanti investimenti e, allo stesso tempo, dare vita a sinergiche strategie di area vasta o di ambiti territoriali, in grado di completare quel quadro infrastrutturale diffuso senza il quale non si puo pensare di reggere la crescente e sempre piu agguerrita competizione internazionale”, ha concluso la presidente del Senato.

