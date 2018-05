UPA Padova: Scadenzario fiscale fino a giugno

Tutti gli adempimenti tributari per le aziende

Come di consueto pubblichiamo tutti gli adempimenti tributari previsti fino a giugno per le aziende

Lunedì 21 maggio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

Venerdì 25 maggio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili) considerando le nuove soglie.

Con il Provvedimento 25.9.2017 l’Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici.

I soggetti che non sono obbligati all’invio mensile possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Giovedì 31 maggio

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

• ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);

• al primo trimestre (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

SPESOMETRO 2018

Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo trimestre 2018. Si evidenzia che l’invio può essere effettuato anche con cadenza semestrale.

COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2018

Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo trimestre 2018 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall’Agenzia con il Provvedimento

27.3.2017. Si evidenzia che l’invio può essere effettuato anche con cadenza semestrale.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Lunedì 18 giugno

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:

• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);

• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della

data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali

(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e

lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella

misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

IMU 2018

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2018, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati,

comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

TASI 2018

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente.

ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2017

Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2016 estromesso da parte dell’imprenditore individuale

entro il 31.5.2017.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2017

Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2017. Il versamento

interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

