UPA Padova: Regolamento privacy. Confartigianato Padova aggiorna l’informativa

Comunicazione per tutti gli associati

A fine maggio entra in vigore la normativa UE n. 2016/679 (conosciuto come GDPR) sul trattamento dei dati personali. Anche Confartigianato Padova si è adeguata aggiornando l’informativa privacy per i propri associati. Il documento espone le informazioni che riguardano i dati dei propri iscritti oggetto di trattamento, i motivi per i quali Confartigianato tratta i dati personali e quali sono i diritti degli interessati. Gli aggiornamenti di tale informativa avranno effetto a decorrere dal 25 maggio 2018.

Scaricando l’allegato qui pubblicato potrai prendere conoscenza della nuova informativa e inviarci il nuovo consenso previsto dal Regolamento

In ogni caso al primo accesso negli Uffici Upa del territorio potrai sottoscrivere la nuova informativa privacy e i consensi previsti dalla legge.

Allegati

(UPA di Padova)