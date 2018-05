Tutte le nuove meraviglie di Alis nell’ultimo tour italiano

24 maggio 2018

Dopo 2 anni di successi e oltre 130.000 spettatori, gran finale in Italia dello show dei record con i migliori artisti del mondo dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque.

ALIS, lo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers che ha registrato sold out a ripetizione e record di pubblico, sarà a Brescia a grande richiesta con novità ancora più sorprendenti, sia nel racconto del viaggio immaginario in cui il pubblico è direttamente coinvolto e sia per gli eccezionali numeri inediti creati appositamente. E’ veramente un’occasione da non perdere, perché questo debutto al Gran Teatro Morato sarà l’ultimo Christmas Tour di ALIS in Italia, uno show completamente rinnovato e un’anteprima esclusiva per il tour in Europa nel 2019.

Quasi 2 ore senza interruzioni e senza usare animali con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneo mondiale, per la prima volta insieme nello stesso spettacolo. Il pubblico intraprenderà un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane, attraverso un suggestivo intreccio di atmosfere ispirate dalla letteratura fantastica dell’800 e da “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Lo spettacolo sarà completamente rinnovato nei contenuti: “Tutte le novità che stiamo preparando per il prossimo show hanno un solo obbiettivo: portare al pubblico di Brescia e delle altre città italiane che toccheremo, una versione fantastica e mai vista prima di Alis. Sarà veramente l’anteprima europea.” sottolinea Gianpiero Garelli. Sarà un finale in grande stile, parola di ONOFRIO COLUCCI, Direttore Artistico e co-autore: “Le aspettative del pubblico sono sempre più alte quando si parla di Circo Contemporaneo. Desidero invitare tutti allo spettacolo riattivando la propria capacità di immaginare e di sorprendersi a tutto volume, perché è proprio quello che faremo nella prossima edizione: meravigliarvi ancora di più con un cast rinnovato e con un entusiasmo da concerto rock!”.

